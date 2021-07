Volta a esquentar em São Paulo nesta segunda-feira

Após dia de frio intenso, a temperatura volta a esquentar na cidade de São Paulo nesta segunda e terça-feira, com os termômetros atingindo a casa dos 26º no período da tarde, de acordo com previsões do Climatempo.

O tempo continua seco em toda região sul e sudeste do país, e não há previsão de chuva para hoje ou para esta terça, quando a temperatura deve atingir a máxima de 27ºC. AS madrugadas continuam frias, mas há predominância do sol em várias regiões.

O tempo deve continuar estável na Capital até sexta-feira, quando uma nova frente fria deve atingir a região Sudeste e derrubar a temperatura e trazer chuva para toda região por todo o final de semana.

As temperaturas ficam frias a partir do final de semana com mínimas prevista abaixo dos 10º C.