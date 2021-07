Veja os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira

O concurso 116 da Super Sete vai pagar nesta segunda-feira (dia 12) para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas um prêmio de R$ 800 mil, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira são:

5, 0, 0, 3, 3, 3, 6

O último sorteio da Super Sete foi realizado na sexta-feira, quando nenhum apostador acertou as dezenas do prêmio principal, mas dois apostadores acertaram seis das sete dezenas sorteadas e cada um levou para casa um prêmio de R$ 13.550,91.

Quarenta e dois apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 921,83

LEIA TAMBÉM:

Mega-Sena acumulou e vai pagar superprêmio na quarta-feira

A Mega-Sena de sábado, que já tinha um prêmio milionário, voltou a acumular e com isso o apostador que tiver sorte suficiente para acertar as seis dezenas no sorteio da próxima quarta-feira vai levar para casa a bolada de R$ 65 milhões.

No sorteio de sábado, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 57 apostadores acertaram a quina e cada um deles ganhou R$ 69.283,28.

A Mega-Sena pagou ainda R$ 1.451,41 para 3.887 pessoas que acertaram quatro das seis dezenas sorteadas.

Clique aqui para ver os números sorteados na Mega-Sena de sábado.