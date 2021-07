Ricardo Barros cobra participação na CPI da Covid-19

O deputado federal Ricardo Barros (PP-RR), líder do governo na Câmara, usou as redes sociais no domingo (11) para cobrar sua participação na CPI da Covid-19 – que investiga a conduta do governo federal no enfrentamento à pandemia.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Seu nome se tornou central nas investigações da comissão após ser associado a um suposto caso de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin, apresentado pelo também deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). “Já fui citado 96 vezes na CPI.

Todos os depoentes me isentaram. O dono da Precisa já disse que não me encontra há 3 anos. Reafirmo que não participei das negociações da Covaxin”, afirmou. Barros ainda será ouvido pela CPI, mas não há uma data definida.

Nesta terça-feira (13), os senadores retomam os trabalhos com depoimento da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. A empresa foi intermediária na compra da Covaxin – que foi suspensa pelo governo federal após as denúncias de irregularidades.