Confira o novo calendário de vacinação contra a covid-19 em São Paulo

Covid-19. Estado pretende terminar de vacinar com pelo menos uma dose toda a população adulta até 20 de agosto. Prefeitura deve escalonar datas entre faixas etárias

A contagem regressiva para a vacinação contra a covid-19 com ao menos uma dose de todos os paulistas adultos deu um salto de 26 dias ontem. Em coletiva, o governo estadual antecipou as datas de imunização para todas as faixas etárias a partir dos 18 anos e introduziu ao calendário os adolescentes de 12 a 17 anos.

Dessa forma, até quarta-feira serão vacinados aqueles entre 37 e 39 anos. De 15 e 18 de julho, será a vez dos paulistas com 35 e 36 anos e, de 19 de julho a 4 de agosto, a população de 30 a 34 anos arregaça suas mangas. Em seguida, entre 5 e 12 de agosto, serão imunizados os adultos de 25 a 29 anos e, de 13 a 20 de agosto, aqueles com 18 a 24 anos.

As prefeituras, porém, podem definir calendários próprios. Na capital paulista, a campanha vem liberando idades diferentes por dia dentro dos períodos de cada faixa etária.

Segundo o governador João Doria (PSDB), a quarta mudança no calendário se deu pela compra de 30 milhões de doses prontas da CoronaVac, produzidas na China. “[Destas,] 2,7 milhões já chegaram e estão no centro que fará a distribuição e a aplicação no estado.”

Sejam bem-vindos

Terminada a vacinação da população adulta, o estado de São Paulo passará a imunizar adolescentes de 12 a 17 anos, começando com aqueles com deficiência ou comorbidade, entre os dias 23 de agosto e 5 de setembro.

Depois, o público geral receberá as doses em dois blocos: de 15 a 17 anos, entre 6 e 19 de setembro, e de 12 a 14 anos, de 20 a 30 de setembro. No momento, a única vacina autorizada para esta faixa etária é a da Pfizer – estado negou que guardará doses para garantir estoque.

Arregace as mangas

Com nova previsão, imunização parcial em todos os adultos vai chegar 26 dias antes

37 a 39 anos – 8 a 14 de julho

– 8 a 14 de julho 35 e 36 anos – 15 a 18 de julho

– 15 a 18 de julho 30 a 34 anos – 19 de julho a 4 de agosto

– 19 de julho a 4 de agosto 25 a 29 anos – 5 a 12 de agosto

– 5 a 12 de agosto 18 a 24 anos – 13 a 20 de agosto

Jovens entram na fila

12 a 17 anos com deficiência ou comorbidade – 23 de agosto a 5 de setembro

com deficiência ou comorbidade – 23 de agosto a 5 de setembro 15 a 17 anos sem comorbidade – 6 a 19 de setembro

sem comorbidade – 6 a 19 de setembro 12 a 14 anos sem comorbidade – 20 a 30 de setembro

Fonte: Governo do Estado de São Paulo