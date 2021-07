‘Me calei por muito tempo’, diz ex-mulher de DJ Ivis após vídeos de agressão; entenda o caso

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, se pronunciou nesta segunda-feira (dia 12) após divulgação de vídeos em que aparece sendo agredida pelo músico.

Em um de seus stories em sua conta no Instagram, Pamella escreveu que “não existe fama, status, dinheiro, posição social, contato ou influência” que permitam que Ives fique impune.

“Eu me calei por muito tempo! Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali pra ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados sem interferir com a desculpa que eu tinha que aguentar calada porque era o ‘jeito dele’, era esse o ‘temperamento dele’ e que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa. Não se calem!!! Não se calem jamais!!! Eu não vou me calar!”, postou.

Os vídeos

Vídeos gravados por câmera de segurança mostram DJ Ivis agredindo a ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas. As imagens foram divulgadas por Pamella nas redes sociais no último domino (dia 11).

O inquérito policial foi instaurado. A Polícia Civil solicitou medidas protetivas de urgência em favor de Pamella. Também informa que o caso segue em investigação.

O DJ Ivis se manifestou sobre o caso por meio de sua assessoria: “Irei cumprir a decisão da medida protetiva e permaneço à disposição da justiça”.