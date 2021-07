Lotofácil: três apostadores dividem o prêmio de sábado

Três apostadores das cidades de Rio Branco, no Acre, Maracacume, no Maranhão, e Aracaju, no Sergipe dividiram o prêmio principal da Lotofácil sorteado neste sábado, em São Paulo. Cada um deles levou para casa R$ 1.020.431,65.

A Lotofácil pagou ainda R$ 1.497,49 para 345 apostas que fizeram 14 pontos e R$ 25 para 12.262 apostas que fizeram apenas 13 pontos.

Clique para ver os números sorteados pela Caixa para a Lotofácil de sábado

Nesta segunda-feira, a loteria retorna com seu prêmio básico estimado em R$ 1,5 milhão, que deve ser pago a quem acertar as 15 dezenas sorteadas a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Regras da Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Quina paga hoje R$ 1,7 milhão

O apostador que acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio desta segunda-feira vai levar para casa um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com dado da Caixa Econômica Federal.

No sorteio do último sábado, ninguém ganhou o prêmio principal, mas quarenta e três apostadores fizeram a quadra e cada um deles ganhou R$ 10.086,58.

O sorteio da Quina pagou ainda R$ 146,82 para 4.442 apostadores que acertaram apenas três dezenas.

Clique e veja os números sorteados para a Quina

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Super Sete acumulada para R$ 800 mil

Hoje tem sorteio da Super Sete, que teve seu prêmio acumulado no sorteio da última sexta-feira. O apostador que acertar as sete dezenas da Super Sete nesta segunda-feira vai ganhar um prêmio de R$ 800 mil.

Embora ninguém tenha ganhado o prêmio principal sorteado na sexta-feira, duas apostas fizeram seis pontos e ganharam R$ 13.550,91. Outras quarenta e duas acertaram cinco pontos e levaram para casa R$ 921,83.

Clique e confira os números sorteados para a Super Sete de sexta-feira.