Caixa sorteia Lotofácil e Quina; confira os resultados desta segunda-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta segunda-feira (dia 12) o concurso 2279 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode levar para casa prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira a sequência da sorte:

01 – 03 – 05 – 08 – 10

11 – 13 – 14 – 15 – 16

17 – 18 – 21 – 22 – 25

No último sábado (dia 10), três apostadores das cidades de Rio Branco, no Acre, Maracacume, no Maranhão, e Aracaju, no Sergipe dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Cada um deles levou para casa R$ 1.020.431,65.

A Lotofácil pagou ainda R$ 1.497,49 para 345 apostas que fizeram 14 pontos e R$ 25 para 12.262 apostas que fizeram apenas 13 pontos.

Quina

Metro

Já a Quina, concurso 5603, pode pagar R$ 1,7 milhão ao felizardo que acertar os cinco número da noite.

São eles:

28 – 33 – 44 – 60 – 61

No sorteio do último sábado, ninguém ganhou o prêmio principal, mas 43 apostadores fizeram a quadra (quatro pontos) e cada um deles ganhou R$ 10.086,58.

O sorteio da Quina pagou ainda R$ 146,82 para 4.442 apostadores que acertaram apenas três dezenas – o chamado terno.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, rolou o sorteio do concurso 116 da Super Sete.

Recupere o resultado:

5 – 0 – 0 – 3 – 3 – 3 – 6

Nenhum apostador acertou a sequência de sete números e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 850 mil para quarta-feira (dia 14).

Duas pessoas levaram R$ 14.495,35 por terem adivinhado seis números.

Outras 37 apostas ganharam R$ 1.119,33 por cinco acertos.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.