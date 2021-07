Adolescentes e grávidas com comorbidades serão imunizados a partir de 23 de agosto em SP

O governo de São Paulo anunciou neste domingo (11) o início da vacinação contra covid-19 das adolescentes e grávidas entre 12 e 17 anos que tenham deficiências e comorbidades a partir do dia 23 de agosto.

A partir de 6 de setembro, esse público será integrado no calendário de vacinação por faixa etária e todos o adolescentes poderão se imunizar nos postos de saúde de São Paulo.

Durante coletiva, o governador João Doria anunciou ainda a antecipação do calendário de imunização em todo o estado. De acordo com Doria, até 20 de agosto todos os adultos com mais de 18 anos estarão imunizados com pelo menos uma dose da vacina contra covid-19.

Essa antecipação se tornou possível graças a importação de 40 milhões de doses da Coronavac feitas pelo governo de São Paulo. A vacina, ao contrário das outra, vai chegar pronta, não precisará ser produzida pelo Butantan, dando mais celeridade ao processo de imunização.

Vacinômetro

De acordo com o Vacinômetro, o estado de São Paulo já imunizou 21.412.400 de pessoas com a primeira dose, 6.496.339 com segunda dose e 738.833 com doses únicas, o que representa a imunização de 15,63% da população paulista.