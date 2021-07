Veja os números sorteados para a Lotofácil e Quina

A Lotofácil deve pagar neste sábado ao apostador que acertar as 15 dezena sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 3,5 mihões.

Os números sorteados para a Lotofácil deste sábado são:

02, 04, 06, 07, 10

11, 12, 13, 14, 16

17, 18, 20, 21, 24

No sorteio da última sexta-feira, ninguém conseguiu acertar as 15 dezenas sorteadas, mas 159 apostadores acertaram 14 pontos e cada um deles levou para casa R$ 1.762,51.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 6.841 apostadores que acertaram apenas treze das 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Quina tem prêmio de R$ 700 mil neste sábado

Metro

Após pagar um prêmio de R$ 3.558.619,50 para um apostador de Santos Dumont, cidade do interior de Minas Gerais, a Quina retoma neste sábado seu sorteio regular com um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas.

Os números sorteados para a Quina neste sábado são:

03, 18, 31, 37, 65

No sorteio desta sexta, além do mineiro sortudo, a Quina premiou ainda 124 apostas que acertaram a quadra com R$ 3.966,52.

Outros 8.546 apostas acertaram o terno e ganharam R$ 86,54 cada.