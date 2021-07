Vacina contra covid-19: Hoje é dia de repescagem de 38 a 41 anos

Os postos e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de São Paulo estarão vacinando até 19h contra covid-19 as pessoas na faixa etária de 38 a 41 anos. É a chamada repescagem do público que perdeu o dia do seu grupo para se imunizar.

Os postos estarão também recebendo o público que precisa tomar a segunda dose da vacina. As AMAS e UBS funcionarão até 19h, já os megapostos e drive-thru seguem com a imunização somente até 17h.

Todas as pessoas que vão se vacinar na cidade de São Paulo precisam apresentar um comprovante de residência em seu nome ou nome de parentes (é necessário comprovar o parentesco), documento de identificação, de preferência o CPF, e o cartão do SUS.

LEIA TAMBÉM: Mega-Sena acumulada deve pagar hoje prêmio de R$ 40 milhões

Vacina Já

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a todos os grupos que forem se vacinar para que faça o pré-cadastro no site Vacina já para agilizar o atendimento nos postos e evitar que as pessoas fiquem muito tempo em filas de espera.

A lista completa de postos pode ser consultada no site Vacina Já.

Grupo acima de 18 anos

Em entrevista ao canal CNN, o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, disse que a prefeitura espera vacinar até o início de agosto com a primeira dose toda a população da cidade de São Paulo acima de 18 anos.

Aparecido disse que não há falta de vacinas e que se a prefeitura continuar recebendo as 150 mil doses diárias do governo do estado o calendário será cumprido.

De acordo com o calendário do governo municipal, a expectativa é de vacinar toda a população com a segunda dose até início de dezembro.