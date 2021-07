Bilhete Único sem CPF associado deixará de receber créditos a partir da próxima sexta-feira

Passageiros que possuem cartões do Bilhete Único sem cadastro devem fazer a associação de um CPF válido para continuar carregando o cartão a partir da próxima sexta-feira (dia 16).

Para isso, o usuário deve acessar o site da SPTrans. No dia 17 de julho, não será mais possível fazer a recarga de créditos em cartões que não tenham o CPF associado.

Durante o período de transição, é possível fazer a vinculação do documento por aqui ou por este outro link.

Em 1º de setembro, estes bilhetes não aceitarão mais compras de crédito comum e deixarão de existir.

Os Bilhetes Únicos que tiverem créditos excedentes, não serão perdidos, pois serão transferidos para o cartão cadastrado no mesmo CPF ao qual ele for associado.

O objetivo da medida é reforçar as medidas de combate a fraudes no sistema de transportes. A associação dos cartões antigos a um CPF é a forma de identificar quem está utilizando cartões, garantindo maior segurança para o sistema de Bilhetagem Eletrônica.

Como saber se preciso trocar o cartão?

Para saber se seu cartão faz parte desta regra, basta verificar se no verso do bilhete o seu número de identificação começa com os dígitos 59, 71 ou 110.

Para saber se seu cartão já está associado a um CPF , consulte no link utilizando o número do seu CPF ou do seu Bilhete Único.