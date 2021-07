Apostou na Mega-Sena? Veja se levou os R$ 40 milhões

O sortudo que acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio deste sábado vai levar para casa uma dinheirama sem fim. São nada menos do que R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado:

16, 30, 37, 39, 40, 51

No sorteio de quarta-feira, nenhum apostador levou o prêmio principal para casa. Entretanto, 83 apostas acertaram 5 números e cada um ganhou R$ 40.247,97.

Foram premiadas ainda 5.329 apostas eu acertaram 4 dezenas, com 895,52 cada um.

Dupla Sena sorteia R$ 12 milhões

A Dupla Sena está com prêmio acumulado de R$ 12 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou do segundo sorteio deste sábado.

Os números sorteados para a Dupla Sena são:

1º sorteio

07, 12, 16, 27, 43, 47

2º sorteio

09, 10, 17, 28, 44, 47