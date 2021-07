Duas pessoas dividem prêmio da Lotofácil; veja de onde são as apostas

Duas pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil, concurso 2276, sorteado na noite da última quinta-feira (dia 8). Cada um deles vai levar para casa exatos R$ 1.877.240,20. As apostas são de Taciba, em São Paulo, e Sinop, no Mato Grosso.

Outras 372 apostas chegaram bem perto de conquistar o prêmio máximo. Elas adivinharam 14 das 15 dezenas e vão receber R$ 1.717,74.

Quem fez 13 acertos – caso de 20.187 pessoas – vai receber R$ 25.

Hoje a Lotofácil volta a sortear, às 20h, prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Veja aqui as dezenas sorteadas na Lotofácil ontem.

Quina acumulou

A Quina, concurso 5600, acumulou na última quinta-feira e hoje pode pagar R$ 3,7 milhões ao felizardo que acertar as cinco dezenas.

Ainda ontem, 48 pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e vão receber R$ 10.918,23 cada.

O terno (três acertos) vai pagar R$ 164,56 a 4.789 apostadores.

Os números sorteados ontem na Quina foram: 18 – 19 – 38 – 49 – 74.

Dupla Sena também não teve ganhadores

O concurso 2245 da Dupla Sena também não teve ganhadores das faixas principais dos dois sorteios. Assim, o prêmio acumulou em R$ 12 milhões para sábado (dia 10).

No primeiro sorteio da noite de ontem, 32 apostas fizeram a quina e vão levar para casa prêmios individuais de R$ 6.247,15 enquanto 1.949 pessoas marcaram a quadra e vão receber R$ 117,22.

Já no segundo sorteio, 39 pessoas marcaram cinco pontos e vão ganhar R$ 4.613,28 e 2.409 apostadores acertaram quatro números e vão receber R$ 94,83.

Confira aqui os sorteios da Dupla Sena de quinta-feira.

Hoje tem Lotomania

Reprodução

A Lotomania pode pagar nesta sexta-feira (dia 9) nada menos do que R$ 2,5 milhões. Leva a quantia quem acertar as 20 dezenas sorteadas.

No último sorteio, realizado na terça-feira (dia 6), ninguém adivinhou a totalidade das bolas que saíram do globo, porém cinco pessoas “bateram na trave”, com 19 acertos, e receberam R$ 52.173,78 cada.

Outras 51 pessoas fizeram 18 acertos e ganharam, cada uma, R$ 3.196,93.

Relembre o último sorteio da Lotomania.

Não perca a Super Sete

Hoje, às 15h, rola o sorteio da Super Sete, concurso 115. O prêmio é de R$ 750 mil para aquele que acertar a sequência dos sete números.

Na última quarta-feira (dia 7), não houve ganhadores da faixa principal nem dos seis pontos. Quarenta e sete pessoas, contudo, acertaram cinco números e receberam R$ 826,81.

Veja a sequência da sorte da Super Sete da última quarta-feira.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.