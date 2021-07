Confiras as dezenas sorteadas na Lotofácil desta sexta-feira

A Lotofácil, concurso 2277, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas na noite desta sexta-feira (dia 9).

Confira o resultado:

02 – 03 – 05 – 10 – 11

12 – 13 – 14 – 15 – 17

18 – 21 – 22 – 23 – 24

Duas pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil da última quinta-feira (dia 8). Cada um deles levou para casa exatos R$ 1.877.240,20. As apostas são de Taciba, em São Paulo, e Sinop, no Mato Grosso.

Outras 372 apostas chegaram bem perto de conquistar o prêmio máximo. Elas adivinharam 14 das 15 dezenas e receberam R$ 1.717,74.

Quem fez 13 acertos – caso de 20.187 pessoas – ganhou R$ 25.

Veja aqui as dezenas sorteadas na Lotofácil ontem.

Quina

O concurso 5601 da Quina, por sua vez, pode pagar R$ 3,7 milhões ao sortudo que acertar as cinco dezenas.

São elas:

01 – 10 – 20 – 24 – 46

Ontem ninguém adivinhou as dezenas da Quina e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Quarenta e oito pessoas marcaram a quadra (quatro pontos) e receberam R$ 10.918,23 cada.

O terno (três acertos) pagou R$ 164,56 a 4.789 apostadores.

Os números sorteados ontem na Quina foram: 18 – 19 – 38 – 49 – 74.

Lotomania

Já a Lotomania, concurso 2194, sorteou prêmio estimado em R$ 2,5 milhões nesta noite. O valor pode ser angariado por quem adivinhar as 20 dezenas.

Veja o resultado:

07 – 10 – 14 – 24 – 28

32 – 33 – 36 – 40 – 53

56 – 60 – 68 – 73 – 79

80 – 81 – 93 – 95 – 98

No último sorteio, realizado na terça-feira (dia 6), ninguém adivinhou a totalidade das bolas que saíram do globo, porém cinco pessoas “bateram na trave”, com 19 acertos, e receberam R$ 52.173,78 cada.

Outras 51 pessoas fizeram 18 acertos e ganharam, cada uma, R$ 3.196,93.

Relembre o último sorteio da Lotomania.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, rolou a Super Sete, concurso 115.

Os números sorteados foram:

6 – 0 – 9 – 1 – 2 – 5 – 7

Ninguém acertou a sequência de sete números e, por isso, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal pode pagar R$ 800 mil na próxima segunda-feira (dia 12).

Duas pessoas, entretanto, marcaram seis pontos e receberam R$ 13.550,91 cada.

Quem fez cinco acertos levou R$ 921,83 – caso de 42 apostadores.

Como funcionam os sorteios

Reprodução/ Google

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.