As 3 principais tendências do Festival de Cannes 2021. Veja!

Confira looks mais lindos e a tendência que podemos confirmar até agora.

A 74ª edição do Festival de Cannes começou na última terça, 6, e segue até o dia 17. Nós selecionamos os looks mais lindos e sinalizamos as três tendências que devem bombar nos próximos meses.

All black está de volta

Sinônimo de glamour e elegância francesa, o visual “all black” retornou ao cenário dos grandes festivais de cinema. Os vestidos longos tomaram o tapete vermelho provando serem os looks mais populares entre as atrizes, cineastas e modelos no festival Riviera.

Branco “quente”

Mais ainda do que o visual all black, o branco reinou entre as escolhas das atrizes. Eleita a cor mais glamurosa do festival, várias atrizes combinaram seus vestidos com acessórios e jóias em ouro.

Brilho, muito brilho

Um festival de cinema não é glamuroso se não tiver lantejoulas e outros detalhes brilhantes. Os pontos de luz foram usados em vestidos e mesmo em acabamentos em tons nude, dourado ou preto.