Lotofácil e Quina: veja números sorteados nesta quinta-feira

Com o prêmio acumulado, o concurso 2276 da Lotofácil paga nesta quinta-feira um prêmio de R$ 3,5 milhões para o apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta quinta-feira são:

01, 04, 05, 07, 10

12, 13, 14, 15, 16

17, 18, 19, 20, 21

No sorteio anterior da Lotofácil, na quarta-feira, apesar de ninguém ter levado o premio principal, duzentos e onze apostadores acertaram quatorze números e cada um deles ganhou R$ 1.611,03. A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 8.670 apostas que fizeram 13 pontos.

Sorteio da Quina paga R$ 2,7 milhões nesta quinta

A Quina também está com prêmio acumulado para o sorteio desta quinta-feira e o apostador que acertar as cinco dezenas vai levar para casa R$ 2,7 milhões.

Os números sorteados para a Quina nesta quinta-feira são:

18, 19, 38, 49, 74

No sorteio de quarta-feira, ninguém levou o prêmio principal, no entanto 61 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 8.426,09 cada.

A Quina pagou também R$ 161,15 para 4.796 apostas que acertaram três dezenas.



Dupla Sena tem sorteio milionário

A Dupla Sena vai sortear nesta quinta-feira o maior prêmio entre as loterias da noite. São R$ 11 milhões em jogo para o apostador com sorte suficiente para acertar os seis números mágicos sorteados pela Caixa.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta quinta-feira são:

1º Sorteio

09, 11, 13, 38, 40, 48

2º Sorteio

02, 08, 10, 14, 37, 41

A Dupla Sena tem três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. No sorteio da terça-feira passada não houve ganhadores em nenhum dos dois sorteios.

Setenta e um apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio da terça passada e cada um deles levou para casa R$ 2.759,26. No segundo sorteio foram 44 apostas que foram premiadas com a quina, e cada um ganhou R$ 4.007,20.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.