Super Sete 114: veja os números sorteados nesta quarta-feira

A mais nova loteria da Caixa, a Super Sete, paga nesta quarta-feira um prêmio de R$ 700 mil para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas.

Os números sorteados para a Super Sete desta quarta-feira são:

1, 2, 7, 0, 9, 3, 9

No sorteio de segunda-feira, ninguém acertou a faixa dos sete pontos e nem mesmo a dos 6 números, fazendo a loteria acumular. Cinquenta e duas apostas acertaram cinco números e cada uma delas ganhou R$ 736,04.

SUPER MEGA-SENA

Nesta quarta-feira tem sorteio da Mega-Sena milionário, com um prêmio acumulado de R$ 32 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser tentar dar uma mordidinha nesta grana toda deve correr para as casas lotéricas até 19h, horário final das apostas. Quem preferir pode fazer suas apostas pelo canal eletrônico Loterias Caixa. Basta ser maior de 18 anos.

Os sorteios são sempre realizados a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News acompanha os sorteios em tempo real e divulga os resultados no site e em suas plataformas sociais.