A disputa pela ‘bebida que pisca’ entre Rússia e França

Uma decisão do presidente russo Vladimir Putin causou controvérsia no mundo das bebidas depois de decretar que apenas o champánskoe, um típico espumante soviético, poderá ser rotulado como champanhe dentro da Rússia. A medida, no entanto, criou um embate direto com a França, que produz os vinhos na própria região de Champagne, no nordeste do país, e detém proteção da denominação de origem do vinho. A bebida francesa, por sua vez, será nomeada na Rússia de “vinho espumante”.

A sommelière Priscilla Matta, do canal @deondevinho no Instagram, explica que todo champanhe é um vinho espumante, mas nem todo espumante pode ser chamado de champanhe.

“Essa região [francesa] é uma AOC (Appellation d’origine contrôlée), que é controlada por um conjunto de regras rigorosas para garantir o padrão na qualidade do vinho. As regras controlam todo o processo, do cultivo das uvas até o engarrafamento”, diz Priscilla ao explicar que a região de Champagne só pode usar determinadas uvas na produção do vinho, a vindima (colheita de uvas) é feita à mão e segue um método de produção chamado de “Champenoise”, criado na França.

Após a medida, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, afirmou que deve ir à OMC (Organização Mundial de Comércio) para investigar se a nova legislação adotada pela Rússia viola regras de comércio.

Os co-presidentes do Comitê de Champanhe, Maxime Toubart e Jean-Marie Barillere, lamentaram a decisão de Putin e afirmam que a regra “não garante que os consumidores russos tenham informações claras e transparentes sobre as origens do vinho”. Os executivos ainda reforçaram que a denominação champanhe é protegida em mais de 120 países.