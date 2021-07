Quina: apostador de São Bernardo leva R$ 6 milhões

Uma única aposta feita em São Bernardo do Campo levou o prêmio desta segunda-feira da Quina, de R$ 6.731.433,65, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Além do sortudo milionário do ABC, 95 apostas acertaram a quadra no sorteio desta segunda e cada uma delas ganhou R$ 7.410,89.

A Quina pagou ainda R$ 160,55 para 6.594 apostas que acertaram apenas o terno.

Clique e veja os números sorteados nesta segunda-feira para a Quina.

Para o sorteio desta terça-feira (6), a Quina retorna com prêmio estimado em R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas a partir das 20h.

Lotofácil sai para apostadores de Botucatu e de Salvador

Metro World News

Dois apostadores, um de Botucatu, interior de São Paulo, e outro de Salvador, na Bahia, dividiram prêmio da Lotofácil sorteado nesta segunda-feira. Cada um deles vai levar para casa R$ 764.466,49.

Foram premiados ainda no sorteio da Lotofácil desta segunda-feira duzentos e sessenta apostadores que acertaram 14 números e cada um deles levou para casa R$ 1.761,44.

O Lotofácil pagou R$ 25 para 9.562 apostadores que acertaram apenas 13 pontos no sorteio de ontem.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira.

Nesta terça-feira (6), o sorteio do concurso 2274 da Lotofácil vai pagar um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o apostador que acertar as quinze dezenas.

Super Sete voltou a acumular

Metro World News

A Super Sete sorteada nesta segunda-feira voltou a acumular, de acordo com dados da Caixa, e para a próxima quarta-feira deve pagar um prêmio de R$ 700 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

E não foi apenas o prêmio principal que não saiu. Nem mesmo na faixa dos seis acertos houve ganhadores. Cinquenta e duas apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 736,04.

Os números sorteados para a Super Sete desta segunda-feira foram:

7, 5, 8, 3, 7, 2, 8

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.