No Limite: Kaysar é eliminado; tribos são unificadas

Nem a força e toda sua disposição conseguiram livrar Kaysar da eliminação desta terça-feira da edição do reality No Limite.

As tribos Carcará e Calango não existem mais. Os participantes que restaram foram juntados em uma única tribo, chamada Jandaia. A partir de agora, as imunidades são individuais e é cada um por si no jogo que vale R$ 500 mil.

As duas provas disputadas da edição valeram imunidades. Na primeira, a última disputada em tribos separadas, Zulu e Viegas conquistaram a imunização. Na segunda prova, já como tribo única, que era mais sobre controlar a ansiedade e manter equilíbrio do que força física, Carol Peixinho se deu melhor e levou a imunidade.

A junção das duas tribos confundiu bastante os participantes na hora de votar pela eliminação e as mulheres optaram por se juntar para se defenderem e Jéssica, antiga aliada de Kaysar nos Calangos, foi o voto de minerva que ajudou a derrubá-lo, mesmo após o pacto feito com seu time para se protegerem na nova formação.

Kaysar é o nono participante a ser eliminado no reality show No Limite.