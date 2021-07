Ladrão é preso em São Bernardo com R$ 100 mil em joias

Uma ação rápida da polícia evitou que dois ladrões fugissem de uma casa em São Bernardo com uma mochila cheia de joias, avaliadas em cerca de R$ 100 mil, nesta segunda-feira.

Os policiais foram avisados durante ronda sobre a invasão de uma residência no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, na região do ABC, e quando chegaram encontraram a porta da garagem com indícios de arrombamento.

Um dos ladrões, que vigiava a porta, correu para dentro assim que a polícia chegou, e ele e seu comparsa conseguiram fugir para a rua. Durante perseguição, um deles foi capturado dentro de uma escola próxima.

Durante a varredura na residência assaltada, foi encontrada uma mochila que continha 400 anéis, 200 pares de brincos, 150 colares, 120 pulseiras, 50 relógios e 5 canetas. O fruto do roubo havia sido deixado para trás durante a fuga e foi restituído ao seu proprietário.

O ladrão foi preso em flagrante e indiciado por tentativa de furto a residência. O comparsa continua foragido.