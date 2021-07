Inscrições para programa de estágio da OLX voltado a mulheres vão até sexta-feira; saiba mais

A OLX Brasil, plataforma online de compra e venda de produtos, está com o programa de estágio Geração Elas em Tech, exclusivo para mulheres, cis e trans, na área de tecnologia. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira (dia 9).

As vagas são para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro da empresa. As profissionais começarão o trabalho em formato 100% remoto e receberão todos os equipamentos necessários. Terão ainda direito a suporte técnico online.

O estágio terá início no dia 19 de agosto e vai oferecer bolsa compatível com o mercado, vale refeição, auxílio home office e assistência médica.

Para participar, as estudantes precisam estar cursando ciências da computação, engenharia da computação, matemática ou áreas correlacionadas. Não importa em que ano ou semestre estejam.

Para participar da seleção de estágio, a candidata deve acessar a página do programa. Boa sorte!

Mais vagas em tech

Pixabay/Divulgação

A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais, está com nada menos do que 40 vagas abertas para o setor de tecnologia. O modelo de trabalho é o remoto.

As oportunidades são nas áreas de CRM, BI, desenvolvedores back-end, front-end e criação (design, mídia, conteúdo, SEO) em todos os níveis (Júnior, Pleno e Sênior, Coordenação e Gerência).

A empresa conta com programas como o Enext College e o Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Lideranças. Há ainda o Programa de Capacitação em Tech, um projeto de dois meses destinado aos estudantes do Ensino Superior de cursos de tecnologia.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site.

Dicas para elaborar um currículo campeão

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos. E, em meio à concorrência elevada, é mais do que necessário de destacar.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.