Acompanhe a cotação do dólar e bitcoin em tempo real

O dólar comercial fechou em alta nesta segunda-feira pelo quinto dia consecutivo, acumulando valorização de 2,3% em julho, após ter caído 4,82% em junho. A moeda encerrou o dia cotada em R$ 5,088 para venda, alta de 0,68% em relação ao fechamento de sexta-feira.

Com a comemoração do Dia da Independência nos Estados Unidos, o mercado norte-americano não funcionou e as negociações com dólar foram influenciadas pelas tensões políticas no Brasil.

Acompanhe em tempo real a cotação do dólar e o do euro em relação ao real:

Bitcoin continua em queda

Após um fim de semana onde a criptomoeda ensaiou uma alta e chegou a ser negociado em US$ 36 mil e depois voltou a cair quase 3%, o bitcoin continua acumulado perdas e abriu o mercado nesta terça-feira em queda 1,62%, cotado em US$ 33.920.

O movimento é semelhante em todos os ativos de criptomoedas, que caíram US$ 86 bilhões em um dia.

Acompanhe em tempo real a cotação do bitcoin