Vídeo: Explosão em fábrica de plástico deixa ao menos um morto e 27 feridos na Tailândia

Uma grande explosão em uma fábrica nos arredores de Bangkok matou ao menos uma pessoa e feriu outras 27 nesta segunda-feira, 5, na Tailândia. O impacto danificou janelas e outras estruturas próximas, sacudiu um terminal do aeroporto da capital e levou à evacuação de residentes da área, disseram autoridades.



O incêndio começou por volta das 3 da manhã (horário local, noite de domingo em Brasília) em uma fábrica de plástico perto do aeroporto de Suvarnabhumi. Uma densa cortina de fumaça preta subiu acima da fábrica em chamas e podia ser a 35 km de distância. A causa da explosão é ainda desconhecida. “Temos 27 feridos, a maioria devido aos cortes, e um falecido, que era bombeiro”, disse Somsak Kaewsena, chefe do distrito de Bang Pli, onde se encontra a fábrica taiwanesa Ming Dih Chemical Co..



Imagens publicadas pela mídia tailandesa mostraram bombeiros escalando destroços de aço retorcido para colocar mangueiras perto o suficiente das chamas enquanto lutavam para controlar o fogo. Outras fotos mostraram casas próximas com as janelas quebradas e destroços nas ruas, com fumaça negra subindo sobre a área mesmo horas depois.

On the morning of July 5 at 3 a.m., there was a fire explosion in a factory in Thailand. Now the situation is very bad. and dangerous and unable to control the fire One firefighter has now died. many wounded

Autoridades ordenaram a evacuação da área ao redor do incêndio por medo que o vazamento de produtos químicos causasse mais explosões. Abrigos foram instalados em uma escola e em um escritório do governo para os que foram forçados a deixar suas casas. “Não sabemos se ainda há algo que possa explodir”, disse Kaewsena, acrescentando que as autoridades ainda trabalham para controlar o fogo.



Um trabalhador de resgate voluntário disse à TV pública que estava tendo dificuldade para encontrar pessoas que possivelmente ainda estavam na fábrica. “Estamos tentando procurá-los”, disse. “Mas as chamas são bastante altas, então é preciso muito esforço.” Ele afirmou que equipes de resgate também estavam se espalhando pela área para ajudar os feridos, que estão sendo levados a um hospital próximo para tratamento. Das 11 vítimas relatadas até o momento, uma está em estado grave.



Veja vídeos postados nas redes sociais:

a factory here in thailand had a chemical explosion at 3am, and regardless of the fact that it's been 15 hours, we still have no media coverage on this.

July 5, 2021

a factory exploded in thailand over night, and the chemical explosion affected many people and destroyed many houses already. a firefighter has also already lost his life on duty.

Os bombeiros usaram helicópteros para despejar água em áreas de difícil acesso no grande complexo. No meio da manhã, o incêndio principal na fábrica Ming Dih Chemical foi controlado, mas um enorme tanque contendo monômero de estireno continuava a queimar disse o oficial local de prevenção de desastres. Não houve nenhuma posição imediata sobre o que poderia ter causado a explosão, e a empresa responsável pela fábrica não respondeu a chamados por telefone.

O monômero de estireno é um produto químico líquido perigoso usado na produção de pratos descartáveis, copos e outros produtos, e pode produzir gás venenoso quando inflamado.

A mídia local informou que a explosão inicial sacudiu o edifício do terminal em Suvarnabhumi, disparando alarmes no principal aeroporto internacional de Bangkok. Autoridades do aeroporto disseram que nenhum voo foi cancelado, mas não deram outros detalhes imediatos. (Fonte: Associated Press).