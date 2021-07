Está com sorte? Veja os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira

A mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, a Super Sete, vai pagar nesta segunda-feira (5) um prêmio acumulado de R$ 400 mil ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

7, 5, 8, 3, 7, 2, 8

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira. Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal, quatro apostadores fizeram seis pontos e cada um deles foi premiado com R$ 6.413,10.

Trinta e oito apostas fizeram a quina e receberam R$ 964,37 cada. Na faixa dos quatro acertos, 566 apostadores ganharam R$ 64,74.

LEIA TAMBÉM:

Lotofácil e Quina

A partir das 20h tem ainda o sorteio da Lotofácil e da Quina, esta última com prêmio também acumulado.

A Lotofácil premiou sete apostadores no sorteio do último sábado e retorna nesta segunda-feira com seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão.

Já a Quina promete pagar R$ 6,6 milhões para quem conseguir acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas de todo o país. O apostador que preferir não arriscar a sorte saindo de casa pode optar por jogar pelo site Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos.

O apostador pode ainda deixar que o sistema escolha os números do jogo de forma aleatória por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da modalidade conhecida como Teimosinha.

O sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.