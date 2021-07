São Paulo encerra nesta semana vacinação dos ‘quarerentões’

Covid-19. Imunização do público com 41 anos vai de hoje até quarta-feira. Na quinta, entram na fila as pessoas com 40 anos, e a repescagem deste grupo será feita na sexta e no sábado

As pessoas com mais de 30 anos de idade deverão começar a entrar na fila da vacinação contra a covid-19 na capital a partir da semana que vem. Isso porque a Prefeitura de São Paulo deverá encerrar até este sábado a imunização de todo o público na faixa etária dos 40 anos.

De hoje até quarta-feira, haverá distribuição de doses para as pessoas com 41 anos. Na quinta-feira, é a vez dos que têm 40 anos receberem a vacina. Na sexta e no sábado, o município fará a repescagem destes dois grupos.

As vacinas contra a covid-19 ficarão disponíveis até quinta-feira em todos os pontos do município, incluindo aí não só as 468 UBSs, mas também os drive-thrus, os megapostos e também os postos volantes.

Nesta sexta-feira, mesmo sendo feriado estadual de 9 de Julho, a campanha de vacinação não deverá ser interrompida. A prefeitura está planejando neste dia (e também no sábado), a repescagem para o público com 40 e 41 anos. Nesta etapa, porém, as doses não estarão disponíveis em todos os postos, mas somente nas 82 AMAs que funcionam com UBSs integradas.

O encerramento da imunização dos “quarentões” vai permitir que a prefeitura avance, já a partir da próxima semana, para a faixa etária dos 30 anos. O escalonamento, no entanto, ainda não foi divulgado.

O calendário estadual prevê que as pessoas de 35 a 39 anos serão autorizadas a se vacinar de 15 a 29 de julho. Já o grupo que vai dos 30 aos 34 anos deverá receber as doses entre 30 de julho e 15 de agosto.

Arregace as mangas

Escalonamento da Prefeitura de São Paulo para aplicação das doses contra a covid-19 na faixa etária entre 40 e 41 anos

41 anos: hoje até quarta-feira (132 mil)

hoje até quarta-feira (132 mil) 40 anos: quinta-feira (não informado)

quinta-feira (não informado) 40 a 41 anos: sexta-feira e sábado (repescagem)

Confira os endereços dos postos no site Vacina Sampa.

Fonte: Prefeitura de São Paulo