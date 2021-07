Polícia encerra ‘festa camuflada’ com 658 pessoas na zona oeste

A força-tarefa do governo do estado encerrou na madrugada de ontem mais uma festa clandestina de grandes proporções na capital. O evento era realizado na Vila Jaraguá, zona oeste, e reunia 620 clientes e 38 funcionários.

O encontro era realizado no subsolo do estabelecimento, em espaço com pouca ventilação. Para disfarçar, os responsáveis pela festa cobriram a fachada com madeira, para fingir que ali funcionava um depósito.

Segundo a polícia, aos menos 308 pessoas estavam sem máscaras. Três funcionários foram levados para a delegacia e um homem foi preso por desacato. Ele se apresentou como advogado do estabelecimento, mas não apresentou identificação profissional e discutiu com os polícias. O imóvel foi lacrado.

Festas que geram aglomeração ainda não são permitidas pela atual fase da quarentena paulista. A multa por descumprimento é de R$ 5 mil para cada pessoa flagrada sem máscara.