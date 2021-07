Friozinho continua incomodando os paulistanos nesta terça-feira

Para os paulistanos que detestam aquele vento gelado e cortante das manhãs e o céu acinzentado característico do inverno, as notícias não são boas. Nesta terça-feira, os termômetros caem ainda mais e a máxima, que na segunda-feira chegou a 22ºC, desce para 20º C no período da tarde.

A madrugada continua fria também, mas não como no final de semana passada, quando chegou em 6º C na Capital. A temperatura mínima prevista para esta terça continua em 13º C, o mesmo registrado nesta segunda.

A boa notícia é que embora as madrugadas continuem relativamente frias na região Sudeste, um bloqueio atmosférico está impedindo que novas frentes frias cheguem à região no decorrer desta semana e a temperatura deve seguir na média de segunda-feira.

O clima continua seco na maior parte do estado de São Paulo durante toda a semana, de acordo com dados da Climatempo.