ButanVac: Butantan quer encurtar testes clínicos de vacina

O Instituto Butantan pretende encurtar o tempo de testes da ButanVac, a sua vacina contra a covid-19 com produção 100% brasileira. Para isso, deve pedir o uso emergencial do imunizante sem os resultados clássicos de eficácia – obtidos na fase 3 da pesquisa, com base em dados de infecções e hospitalizações de participantes do estudo. O formato alternativo de testes, porém, ainda não tem consenso entre os cientistas.

Pelo novo desenho planejado pelo Butantan, a liberação poderia ocorrer após a análise da resposta imune dos participantes, diferentemente de pesquisas anteriores, que mediram também o número de infectados após a aplicação. A resposta imune é a reação do corpo ao vírus, induzida pela vacina.

Ainda não há, entretanto, parâmetros internacionais consolidados sobre esse modo de estimar a eficácia. Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), estudos de fase 3 para as novas vacinas “seriam necessários para verificar o desempenho na prevenção de casos graves e sintomáticos”.

Se a exigência da fase 3 for mantida, é possível que os estudos demorem mais do que gostaria o Butantan. Inicialmente, em março, o governo do estado previa iniciar a aplicação da ButanVac em julho – prazo já considerado curto pelos cientistas, e que não se cumpriu. Agora, o instituto fala em concluir os testes em 17 semanas, ou seja, ainda em 2021.