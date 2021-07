Após sete apostadores levarem prêmio no sábado, Lotofácil retoma sorteio nesta segunda-feira

Após sete apostadores levarem o prêmio da Lotofácil de sábado, a loteria retoma nesta segunda-feira o sorteio e deve pagar R$ 1,5 milhão para quem acertar as quinze dezenas sorteadas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

O sorteio ocorre a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa.

ÚLTIMO SORTEIO DA LOTOFÁCIL

No sábado, sete sortudos levaram a bolada da Lotofácil. As apostas foram feitas nas cidades de Salvador (BA), Imperatriz (MA), São Jerônimo da Serra (PR), Marília (SP), São Paulo e Aparecida do Rio Negro, em Tocantins. Uma das apostas foi realizada pelo canal eletrônico da Caixa, e não é possível determinar sua origem. Cada um deles levou para casa R$ 189.142,97.

Foram premiados ainda no sorteio da Lotofácil 310 apostadores que acertaram 14 números, com R$ 1.279,32 cada, e 9.027 apostas que acertaram 13 dezenas, com R$ 25.|

Quina acumulou

A Quina acumulou mais uma vez no sorteio do sábado passado e o prêmio para esta segunda-feira é de R$ 6,6 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio de sábado, 65 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 9.790,83. Outras 5.576 fizeram o terno e levaram para casa R$ 171,62.

Como apostar na Quina

Para tentar a sorte na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. É possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2 e, assim como a Lotofácil, pode ser feita até as 19h. Os sorteios têm início às 20h.

Super sete paga R$ 400 mil nesta segunda-feira

A Super Sete é outra loteria cujo prêmio continua acumulado. Para esta segunda-feira, o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas vai levar para casa um prêmio de R$ 400 mil, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Super Sete foi na sexta-feira. Embora nenhum apostador tenha levado o prêmio principal, quatro apostadores fizeram seis pontos e cada um deles foi premiado com R$ 6.413,10.

Trinta e oito apostas fizeram a quina e receberam R$ 964,37 cada. Na faixa dos quatro acertos, 566 apostadores ganharam R$ 64,74.

Os números sorteados para a Super Sete de sexta-feira foram:

4, 3, 0, 2, 3, 0, 9

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.