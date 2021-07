Três apostadores levam Lotofácil de sexta-feira

Três apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 2271 da Lotofácil, sorteado na última sexta-feira (dia 2).

Dois dos felizardos são de São Paulo – um da Capital e outro de Casa Branca. A terceira aposta foi feita por meio de canal eletrônico, não sendo possível determinar sua origem. Cada um deles levou R$ 561.201,99.

Ao todo, 197 pessoas “bateram na trave”, acertando 14 pontos. Elas receberam prêmios individuais de R$ 1.791,95.

Quem fez 13 acertos – caso de 8.180 jogadores – ganhou R$ 25.

Mais tarde, às 20h, rola um novo sorteio da Lotofácil. Desta vez, R$ 1,5 milhão é o valor da faixa principal.

Confira os números da Lotofácil de ontem.

Quina

Ontem também rolou sorteio da Quina, concurso 5595. Ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulou para hoje em R$ 5,3 milhões.

Cinquenta pessoas fizeram a quadra (quatro pontos) e receberam R$ 11.735,85 cada.

Já o terno (três acertos) saiu para 4.974. O prêmio foi de R$ 177,40.

As dezenas sorteadas ontem na Quina foram: 28 – 43 – 61 – 63 – 67.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2192, também acumulou e sorteia na próxima terça-feira (dia 6) R$ 1,6 milhão.

Seis apostadores, porém, levaram prêmios individuais de R$ 39.419,41 por terem adivinhado 19 números.

Outras 65 pessoas ganharam R$ 2.274,20 pelo acerto de 18 bolas.

Veja aqui as dezenas sorteadas ontem na Lotofácil.

Sorteios de hoje

Hoje, às 20h, acontecem os sorteios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina e Dupla Sena.

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do Brasil ou pela internet.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.