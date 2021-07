Kate Middleton envia presentes para Meghan, mas fonte revela que eles “não viam razão para falar com Harry”

Após o nascimento da sobrinha, Lilibet Diana, Kate Middleton tem enviado presentes e mensagens para Meghan Markle. Porém, especialista em realeza revela informação importante. Confira!

Parece que a bandeira branca finalmente foi hasteada no relacionamento entre os Sussex e os Cambridges. Isso porque, as recentes declarações polêmicas dadas por Meghan Markle e pelo príncipe Harry enfureceram a Família Real e a imprensa britânica relatou diversas vezes, embora não tenha identificado nenhuma de suas fontes, que Harry e William não estariam se falando.

Tudo indica que o nascimento da mais nova bebê real, Lilibet Diana, filha de Meghan e Harry, pode ter acalmado os ânimos entre eles. De acordo com a US Weekly, uma fonte próxima à Meghan Markle garantiu que a Duquesa de Sussex recebeu presentes de sua cunhada, Kate Middleton. “Kate tem procurado Meghan muito mais desde que Lilibet nasceu, ela está enviando mensagens e presentes, tentando reconstruir um relacionamento”, disse a fonte.

“A Coroa tem instruído os membros da família a procurarem mais Harry e Meghan para que as diferenças sejam contornadas, pelo menos um pouco”, completou a fonte à US Weekly.

Para quem não lembra, William e Kate fizeram questão de parabenizar publicamente Meghan e Harry pela chegada de Lilibet nas redes sociais. Eles escreveram: “Estamos todos maravilhados com a feliz notícia da chegada do bebê Lili”. Recentemente, Kate Middleton falou à imprensa britânica sobre o nascimento da sobrinha e disse: “Mal posso esperar para conhecê-la. Espero que seja em breve”.

Por outro lado, o especialista em realeza, autor de diversos livros sobre a Coroa e consultor histórico oficial da série ‘The Crown’, original Netflix, Robert Lacey, revelou à Cosmopolitan que William e Kate vêem “nenhum sentido” em falar com Harry. Segundo ele: “Eles disseram aos amigos que não viam razão para falar com Harry, já que qualquer discussão sobre o assunto iria direto para Meghan e vazaria via Oprah (Winfrey) ou algum outro tentáculo da rede Sussex”.

Leia mais sobre a Família Real britânica:

Harry teria avisado à cunhada sobre o nascimento da filha

Meghan e Harry receberam com alegria o nascimento do segundo filho do casal no dia 4 de junho. Lilibet Diana nasceu em Santa Barbara, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Uma fonte próxima à Família Real garantiu ao The Mail on Sunday que Harry teria avisado aos parentes por meio de uma mensagem de texto enviada diretamente à sua cunhada, Kate Middleton.

Ao enviar uma mensagem à cunhada, Harry dá lugar aos rumores de que sua relação com o irmão, o príncipe William, estaria abalada após as recentes declarações de Harry aos meios de comunicação.

Ainda de acordo com o The Mail on Sunday, Kate sempre foi responsável por manter as coisas entre o Príncipe Harry e o Príncipe William civilizadas, mas isso se tornou mais evidente com a chegada de Lilibet. Uma fonte do palácio disse que o fato de enviar mensagens de texto para Kate em vez de William sobre o nascimento de Lili era a única maneira que Harry teve de “consolidar seu papel (o papel de Kate) como uma ponte entre ele e seu irmão”.