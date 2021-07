Três crianças morrem em incêndio na Zona Norte de São Paulo

Três crianças morreram em um incêndio em uma casa na Rua Euchário Rebouças de Carvalho, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas tinham 2 anos e a outra, 5. As crianças estavam sozinhas na residência. Uma de 6 anos conseguiu sair do local.

O incêndio começou por volta das 17h dentro de casa. Os bombeiros foram acionados e enviaram oito viaturas ao local.

A hipótese de incêndio criminoso não está descartada. A ocorrência deve ser registrada no 20º Distrito Policial da Água Fria.