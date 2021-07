Outro prédio desaba nos Estados Unidos

Outro prédio desabou nos Estados Unidos, desta vez em Washington, a capital norte-americana, deixando trabalhadores presos nos escombros.

O acidente ocorreu com um edifício parcialmente construído de cinco andares, durante uma tempestade, na tarde desta quinta-feira. Quatro trabalhadores já foram removidos e levados ao hospital e nenhum deles corre risco de morte.

Equipes de buscam ainda vasculham os escombros em busca de mais vítimas quando encontraram mais um trabalhador que estava preso nos escombros. A vítima estava consciente e se comunicou com as equipes. Os bombeiros estavam estudando como iriam retirá-lo do local.

Foto: Reuters

O acidente ocorre uma semana depois de um prédio na Florida desabar parcialmente durante a madrugada, matando 18 pessoas e deixando dezenas de desaparecidos.

Moradores relataram que dormiam quando ouviram um forte estrondo, que durou por cerca de 30 segundos e correram para ver o que ocorria, quando viram uma imensa nuvem de poeira cobrir tudo.

A parte de trás de uma torre em Surfside caiu em um efeito dominó, de cima para baixo, atingindo 55 apartamentos.

As causas do acidente ainda serão investigadas e deve levar meses até que especialistas apresentem um laudo final sobre o acidente.

Em 2018, um engenheiro contratado apresentou um laudo indicando danos estruturais no prédio, como fissuras nas colunas e problemas sérios de infiltração e recomendou reparos urgentes.