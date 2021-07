Impostos estaduais de SP poderão ser pagos com PIX

Empresas e contribuintes do Estado de São Paulo que têm impostos e recolhimentos a serem realizados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) já podem realizar seus pagamentos pelo PIX.

Neste primeiro momento, de acordo com o secretário da Fazenda Henrique Meirelles, o órgão vai receber apenas Documentos de Arrecadação de Receitas Estaduais (DAREs), como ICMS, ITCMD, taxas e parcelamentos, mas a ideia é que a nova tecnologia seja ampliada para todos os órgãos do Estado. “É um passo importante no processo de simplificação na relação das pessoas com o governo”, disse o secretário.

Para efetuar o pagamento, o contribuinte terá apenas que abrir o aplicativo do celular e apontar a câmera para o QR Code que será gerado no boleto do Dare para quitar o débito instantaneamente.