Confira como ficam os termômetros em São Paulo neste fim de semana

Depois de uma semana gelada, o paulistano vai poder aproveitar um fim de semana de temperaturas mais amenas na cidade, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

No sábado (dia 3), a mínima será de 11ºC e a máxima, 23ºC.

Leia também:

Consumo de álcool aumenta na pandemia, revelam pesquisas; hábito piora a ansiedade e a qualidade do sono

Confira a Lotofácil desta sexta-feira, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

Pode-se esperar sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

A umidade do ar fica entre 30% e 66%.

O sol nasce às 6h49 e se põe às 17h32.

Já no domingo (dia 4), a mínima será de 13ºC e a máxima não passará dos 19ºC.

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite segue com nuvens. Assim como no dia anterior, não há previsão do chuva.

A umidade do ar varia de 52% a 85%.

O sol deve nascer às 6h49 e se pôr às 17h32.