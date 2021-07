Pedágios ficam mais caros a partir desta quinta

As tarifas nas praças de pedágios das estradas paulistas ficarão mais caras a partir de hoje. O reajuste médio, segundo a Artesp (agência estadual de transporte), é de 8,05%.

O índice de correção, ainda de acordo com a companhia, segue a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do período entre junho de 2020 e maio de 2021.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a Grande São Paulo ao litoral, a tarifa, que era de R$ 28, recebeu um acréscimo de 7,86% e custará agora R$ 30,20.

Na praça de Caieiras da rodovia dos Bandeirantes, o valor do pedágio passa, a partir de hoje, de R$ 9,80 para R$ 10,60. Na Castello Branco, no trecho de Barueri, a tarifa subiu de R$ 4,50 para R$ 4,90. METRO