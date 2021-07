Metrô de São Paulo inicia testes para funcionamento de nova estação

O Metrô de São Paulo inicia neste fim de semana os testes que vão preparar a futura estação Jardim Colonial para entrar em funcionamento.

Entre 4h40 e 14h do sábado (dia 3) e no mesmo horário no domingo (dia 4), todas as estações da Linha 15-Prata estarão fechadas para os testes do sistema de sinalização e controle de trens.

Leia também:

Início de estudos da ButanVac é aprovado por comissão de ética

Tire suas dúvidas sobre a carteira de trabalho digital

Neste período, os passageiros serão atendidos pelos ônibus do sistema Paese, que vão percorrer o trecho entre Vila Prudente e São Mateus.

Os testes estão programados para ser realizados ao longo do mês de julho, no período da madrugada, e poderão também ser repetidos nos próximos fins de semana.

A Linha 15 será estendida de São Mateus a Jardim Colonial. O trecho – de 1,7 km – deve ser aberto aos passageiros ainda em 2021. A estação já tem concluída suas obras estruturais e vai atender a mais de 40 mil passageiros por dia.