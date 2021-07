Lotofácil sorteia R$ 4 milhões nesta quinta-feira

O apostador que acertar as 15 dezenas que a Caixa Econômica Federal vai sortear nesta quinta-feira para a Lotofácil vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

As casas lotéricas recebem apostas para a loteria até 19h. O apostador que preferir apostar sem sair de casa pode usar o serviço do canal eletrônico Loterias Caixa, desde que seja maior de 18 anos. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50.

No sorteio anterior da Lotofácil, nesta quarta-feira, dois apostadores, um de Picos, no Piauí, e outro de Campos dos Goytacazes, no Rio, ganharam R$ 1.164.245,67 cada um.

Esse sorteio pagou também R$ 727,91 para 575 pessoas que acertaram apenas 14 números. Outras 18.179 apostas acertaram 13 números e levaram para casa R$ 25.

Clique para ver os números sorteados para a Lotofácil de quarta-feira.

Regras da Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

LEIA TAMBÉM:

Sorteio da Quina paga R$ 3,2 milhões

Metro

A Quina voltou a acumular no sorteio desta quarta-feira e promete pagar para ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas nesta quinta-feira um prêmio de R$ 3,2 milhões.

As apostas na Quina podem ser feitas até 19h e a aposta mínima, com 5 dezenas, custa R$ 2.

No sorteio de quarta, apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 46 apostadores ganharam R$ 10.421,22 pela quadra e 3.263 levaram R$ 220,92 pelo terno.

Os números sorteados para a Quina nesta quarta-feira foram 10, 43, 46, 59, 70.

Como apostar na Quina

Para tentar a sorte na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. É possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2 e, assim como a Lotofácil, pode ser feita até as 19h. Os sorteios têm início às 20h.

Mega-Sena paga R$ 22 milhões

Nesta quinta-feira, tem ainda o sorteio da Mega-Sena, cujo prêmio está acumulado em R$ 22 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Clique aqui para saber mais sobre o sorteio.