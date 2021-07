Frio que bate recorde vai seguir em São Paulo

A onda de frio que paira sobre parte do país vai seguir congelando a capital pelos próximos dias mesmo depois do recorde batido na madrugada de ontem, quando os termômetros marcaram média 5,7ºC. No distrito de Marsilac, no extremo sul, fez 0,1ºC.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, essa foi a menor temperatura registrada em um mês de junho desde 2016, quando fez 3,5ºC.

Mas nada de ir pensando que o pior já passou porque “o frio intenso da madrugada pode produzir um novo recorde de temperatura mínima” hoje, de acordo com o CGE.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que a mínima na capital chegue em 4ºC, enquanto que a máxima não vai passar de 17ºC. Não há previsão de chuva, mas o sol que vai pintar não será suficiente para afastar a sensação térmica de congelamento. O frio vai diminuir gradativamente até domingo, mas as mínimas não passarão dos 10ºC.

Em função da queda nas temperaturas, a Prefeitura de São Paulo está intensificando as ações de acolhimento aos moradores de rua e abriu ontem um centro esportivo para recebê-los.

Desde 30 de abril, quando o plano de contingência foi iniciado, já foram realizados 10,7 mil acolhimentos nos plantões noturnos, com a distribuição de 8,6 mil cobertores. Houve também quase 800 recusas. Qualquer pessoa que encontrar alguém necessitando de auxílio pode chamar a prefeitura pelo 156.

Entidades assistenciais disseram ontem que já há o registro da morte de moradores de rua por conta do frio na capital, mas os casos não foram confirmados pelas autoridades. A Defensoria Pública pediu que a prefeitura amplie a proteção.

Abaixo de zero

Provocada pela presença de uma massa de ar polar, a onda de frio está varrendo todo o estado. Em Rancharia, no vale do rio Paranapanema, os termômetros bateram ontem -2,1ºC, a menor temperatura do ano em São Paulo, segundo o Inmet.

No Sul do país, o frio tem sido ainda mais intenso. Santa Catarina registrou neve e temperaturas negativas ontem pelo terceiro dia consecutivo, o que não acontecia desde o ano 2000.

Doe calor para alguém

Inverno Solidário

A campanha do Fundo Social estadual incentiva a doação de cobertores novos. As peças são destinadas a entidades sociais, centros de acolhida e pessoas em situação de rua em todos os municípios.

Na Grande São Paulo, as doações podem ser levadas para estações de trem, metrô e terminais metropolitanos. A concessionária CCR fez ontem a doação de

50 mil cobertores para a capital

Aqueça São Paulo

Em sua 13ª edição, a campanha do agasalho de 2021 da Cruz Vermelha – que também recebe cobertores, alimentos e produtos de higiene – vai reverter os donativos para 118 ONGs.

Veja onde doar no site: