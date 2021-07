Covid-19: São Paulo continua vacinando grupo de 42 e 43 anos nesta quinta-feira

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de São Paulo continuam nesta quinta-feira a imunização da população na faixa de 42 e 43 anos contra covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Nesta sexta-feira, os postos da cidade iniciam o programa de “repescagem” do público entre 42 e 46 anos. A ideia é atrair para a vacinação todos que ainda não compareceram para tomar a primeira dose da vacina na cidade de São Paulo.

A prefeitura de São Paulo passou a exigir o comprovante de residência para as pessoas que comparecem aos postos para se vacinarem, além de documento pessoal, de preferência CPF, e cartão do SUS.

O calendário de vacinação da Capital avança na segunda-feira, quando começa a imunização da faixa de 41 anos.

Site para evitar filas

A prefeitura lançou um site para evitar que as pessoas saiam de casa e fiquem paradas em longas filas nas UBS á espera da vacina. No De Olho na Fila, o paulistano consegue ver em tempo real as filas de vacinação nos postos da Capital e escolher o melhor horário para ser atendido.

Onde se Vacinar

Nesta quinta-feira, todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMAs/UBS Integradas estarão aplicando a vacina contra covid-19 entre 7h e 19h. Nas SAEs (Serviços de Atenção Especializada), megapostos e sistema dive-thru o atendimento é das 8h às 17h.

Veja a lista completa de locais de vacinação em São Paulo.