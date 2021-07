Cidade de São Paulo implanta novos megapostos e postos volantes para vacinação

A cidade de São Paulo implantou cinco novos postos para a vacinação contra a covid-19 na Capital.

A partir de agora, o paulistano também pode ser vacinado nos megapostos CEU Parelheiros (rua José Pedro de Borba, 20, entrada pelo portão 3), Lar Center (av. Otto Baumgart, 500, em frente ao Fast Shop), Shopping Ksquare (Rua Guarani, 266, Bom Retiro) e Buffet Colonial (av. Indianópolis, 300, Indianópolis). Também está disponível um posto volante na Escola Estadual Prof. Ennio Voss (av. Portugal, 1.220, Brooklin).

Leia também:

Por meio do portal De Olho na Fila possível acompanhar em tempo real qual o melhor momento para se deslocarem até os postos de vacinação.

Calendário

Amanhã (dia 2) haverá uma repescagem do público de 42 a 46 anos.



No sábado (dia 3), as 82 UBSs (Unidades Básicas de Saúde)/AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) Integradas irão aplicar exclusivamente a segunda dose.



De segunda (dia 5) a quarta-feira (dia 7) da próxima semana, a capital abrirá a vacinação para a população de 41 anos.



O munícipe que fizer parte dos públicos elegíveis abertos anteriormente também poderá se vacinar.

Documentos necessários

O cidadão deve apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na Capital e seus documentos pessoais, preferencialmente CPF e cartão do SUS.



O comprovante de endereço no município de São Paulo pode ser apresentado de forma física ou digital. Se não houver no próprio nome do munícipe, serão aceitos comprovantes em nome do cônjuge, companheiro, pais e filhos, desde que apresentado também um documento que comprove o parentesco ou estado civil, como RG, certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de união estável.



Para agiliza o atendimento nos postos de vacinação, recomenda-se o pré-cadastro no site Vacina Já.



A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.