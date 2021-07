Acompanhe cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real

O dólar fechou nesta quarta-feira contado a R$ 4,973 para venda em um dia tenso em que a moeda chegou a ultrapassar a casa dos R$ 5, alavancada pela correção global e também por questões políticas internas.

A moeda norte-americana fechou o mês de junho com o maior recuo mensal desde novembro do ano passado, com queda de 4,82%, acumulando uma desvalorização de 11,62% no trimestre.

Acompanhe a abertura do mercado nesta quinta-feira, 1º de julho, e cotação do dólar em tempo real:

Bitcoin sobe 18,55% no primeiro semestre de 2021

Apesar das sucessivas perdas dos últimos meses, que levaram o bitcoin a cair quase 50% em relação à sua máxima histórica, a criptomoeda encerrou o semestre com uma valorização de 18,55% e no início da noite desta quarta-feira era cotada em US$ 34,8 mil.

Em meados de abril, a moeda virtual chegou a ser cotada em US$ 64,8 mil com a notícia de que grandes investidores e empresas estavam adotando o bitcoin como moeda de pagamento.