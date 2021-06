Rio é a 1ª capital a autorizar mistura de vacinas no Brasil

A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou que as grávidas que tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca recebam a segunda dose do imunizante produzido pela Pfizer. É a primeira capital a indicar a mistura de vacinas no Brasil, mesmo que para apenas um público pontual. As puérperas – mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias – também estão incluídas no grupo.

O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. “Seguindo a recomendação do nosso comitê: as gestantes que tomaram a primeira dose da vacina AstraZeneca poderão, mediante avaliação dos riscos e benefícios com seus médicos, realizar a segunda dose com a vacina da Pfizer 12 semanas após a primeira dose”, afirmou.

Assim, gestantes que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca devem consultar seus obstetras e solicitar um atestado autorizando o uso da Pfizer. É preciso, ainda, respeitar o intervalo de três meses.

Daniel Soranz também apresentou gráficos de países que, segundo ele, recomendam o uso da vacina da Pfizer como segunda dose para gestantes que se vacinaram inicialmente com a AstraZeneca. São eles: Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Chile, Dinamarca, França, Finlândia, Noruega, Portugal e Suécia. Além desses, Espanha, Emirados Árabes, Inglaterra e Itália autorizam esse uso.

O Ministério da Saúde, responsável pelo PNI (Plano Nacional de Imunização), ainda não se posicionou sobre o tema para orientar outros estados.