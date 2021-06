Por que a adaptação de Ruído Branco na Netflix é um acontecimento

Em meio ao início das filmagens de Aquaman 2, John Wick 4 e Entre Facas e Segredos 2, terminou eclipsado no noticiário o começo das filmagens de White Noise, que tem Greta Gerwig, Adam Driver e Jodie Turner-Smith no elenco. É a terceira parceria do diretor e roteirista Noah Baumbach com a Netflix, depois de Os Meyerowitz (2017) e História de um Casamento (2019).

White Noise é também o primeiro roteiro adaptado de Baumbach, que em quase 30 anos de carreira foi indicado ao Oscar de roteiro original duas vezes, com A Lula e a Baleia (2005) e com História de um Casamento. Ruído Branco (como o romance é conhecido em português, disponível hoje em dia pela Cia. das Letras) é o livro mais importante de Don DeLillo e também um dos romances mais influentes da literatura dos EUA no século 20.

Foi publicado em 1985, ganhou o National Book Award e transformou DeLillo numa celebridade cultural. Hoje seus livros ganham projeção, mas todos seguem à sombra agigantada de Ruído Branco, que ajudou a moldar uma certa literatura americana do pós-guerra com problemáticas sobre consumismo, fim das ideologias e ocaso da geração baby boomer, alienada na vida nos subúrbios e assombrada com a responsabilidade de herdar o legado da Grande Geração, que lutou as duas grandes guerras.

Filmes como Eleição (1999) e Beleza Americana (1999) escolhem um caminho da sátira que deriva do senso de humor de Ruído Branco. Hoje sente-se fortemente a influência de DeLillo também nas listas de mais vendidos do New York Times, em nomes celebrados da literatura americana dos últimos 20 anos, como Jonathan Franzen, Jennifer Egan e Jeffrey Eugenides. O próprio Noah Baumbach já havia tentado adaptar um romance de Franzen para a HBO, As Correções, antes de partir para White Noise. A adaptação deve chamar muita atenção ainda.

