Madrugada mais fria dos últimos 5 anos assusta paulistanos

O frio intenso que atinge o sul do país já chegou a São Paulo e nesta madrugada os paulistanos enfrentaram a madrugada mais fria dos últimos cinco anos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por volta das 4h da manhã, de acordo com a medição registrada no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, os termômetros marcavam temperatura média de 6ºC. Em algumas regiões da capital, como em Parelheiros e Marsilac, a temperatura foi ainda menor, de 4ºC e 2º C, respectivamente, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O frio continua nos próximos dias na Capital. Nesta quarta, a temperatura máxima prevista é de 16º C, no período da tarde. Na madrugada de quinta-feira, a expectativa é que mais uma vez os termômetros caiam até a faixa dos 6ºC. A temperatura máxima prevista para esta quinta é de 18ºC.

Não há previsão de chuvas para a cidade de São Paulo nos próximos dias.