Lotofácil acumulada paga R$ 3 milhões nesta quarta-feira

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas da Lotofácil no sorteio de terça-feira e o prêmio acumulou para esta quarta. O apostador que acertar todas as dezenas da loteria no sorteio que será realizado a partir das 20h vai levar para casa R$ 3 milhões.

No sorteio desta terça, embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 235 apostadores acertaram 14 números e cada um deles ganhou R$ 1.186,89. Outras 9.254 apostas acertaram 13 números e todos ganharam R$ 25.

Regras da Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pela internet.

Quina também não saiu nesta terça-feira

A Quina, assim como a Lotofácil, também não saiu no sorteio desta terça-feira. O prêmio acumulado para quem acertar todas as dezenas sorteadas será de R$ 2,2 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Apesar de nenhum apostador ter levado a Quina, quarenta e seis apostas acertaram quatro números e cada uma delas levou para casa R$ 8.368,72.

Na faixa dos três acertos, 3.333 apostas foram premiadas com R$ 173,68 cada.

Como apostar na Quina

Para tentar a sorte na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. É possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2 e, assim como a Lotofácil, pode ser feita até as 19h. Os sorteios têm início às 20h.

Super Sete sorteia R$ 200 mil

Mais nova loteria da Caixa, a Super Sete deve sortear R$ 200 mil a partir das 15h desta quarta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

No sorteio de segunda-feira, não houve acertadores para a faixa principal de sete dezenas. Um apostador acertou seis números e ganhou R$ 24.843,63. Também foram premiados 549 apostadores que acertaram a faixa de cinco números e cada um ganhou R$ 806,61.

Os números sorteados para a Super Sete nesta na segunda-feira foram: 7, 0, 4, 1, 3, 9, 4.