Governo de São Paulo pede liberação imediata de 678 mil vacinas da Janssen retidas no aeroporto de Campinas

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pediu publicamente nesta quarta-feira (dia 30) que o Ministério da Saúde libere, em caráter imediato, um lote de 678 mil doses de vacinas da Janssen contra a covid-19 destinadas aos 645 municípios do Estado. A carga de imunizantes está retida no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, desde a última sexta-feira (dia 25).

As vacinas da Janssen integram uma remessa de 3 milhões de doses doadas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos. Deste total, 22,6% devem ser destinados à imunização no Estado de São Paulo.

Como o imunizante da Janssen garante proteção contra o coronavírus em dose única, o impacto negativo ao PEI (Plano Estadual de Imunização) é grande. A carga seria suficiente para imunizar totalmente a população adulta de um município de grande porte, como São José dos Campos.

A Coordenadora do PEI, Regiane de Paula, também reforçou o pedido público para que as 678 mil doses de vacinas sejam liberadas com urgência.

Números no Estado

Segundo o Vacinômetro 25.267.784 doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas em todo o Estado até as 15h de hoje.

Desse total, 18.911.676 representam a primeira dose, 6.177.138 a segunda e 178.970 correspondem à dose única (vacina da Janssen).

Ainda de acordo com o marcador, apenas 13,73% da população do Estado está com o esquema vacinal completo.

Vacinação na Capital

Os postos de saúde da cidade de São Paulo vacinam nesta quarta-feira a população entre 42 e 43 anos, grupo estimado em 266 mil pessoas. A imunização continua amanhã.

Para se vacinar na Capital, o morador é obrigado a apresentar comprovante de residência da cidade e um documento pessoal, de preferência o CPF, e o cartão do SUS.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita também que todos façam preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento nas unidades de saúde.

Outra recomendação é que as pessoas que forem se vacinar consultem antes de saírem de casa o site De olho na Fila, que mostra em tempo real as filas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

