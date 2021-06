Detalhes cruéis da morte de vítima de Lázaro Barbosa são revelados e investigação toma novo caminho

Raphael Seixas, delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), afirmou que a mãe da família de 4 pessoas possivelmente assassinada por Lázaro Barbosa foi estuprada antes de ser morta.

De acordo com o Correio Braziliense, Cleonice Marques, de 43 anos, um exame de DNA para confirmar a autoria do crime será entregue na próxima sexta-feita. Lázaro de 32 anos foi morto em um confronto com policiais militares de Goiás esta semana.

peritos. A Polícia Civil do DF (PCDF) trabalha para entender por que o cadáver de Cleonice Marques de Andrade, 43, estava vestido com o produto usado em bebês e idosos. — Douglas Protázio (@douglasprotazio) June 15, 2021

Investigações da polícia apontam que na madrugada de 9 de junho, Lázaro invadiu a residência da família Vidal, em Ceilândia Norte, e assassinou o empresário Cláudio Vidal, 48, e dos dois filhos, Gustavo Marques Vidal, 21, e Carlos Eduardo Marques Vidal, 15.

Cleonice foi sequestrada e teve o corpo encontrado em um córrego no Setor Habitacional Sol Nascente, distante cerca de 8km do local do crime, com os cabelos cortados e usando fralda.

Confira:

Ela morreu vítima de um disparo de arma de fogo e a polícia suspeita que orelha da vítima foi cortada enquanto ela ainda estava viva.

Novas linhas de investigações e possíveis envolvidos

Reprodução / Instagram / Divulgação

O delegado disse que não exclui a possibilidade de a família Vidal ter sido assassinada por mais de uma pessoa, devido a interesses imobiliários, uma vez que familiares também foram assaltados no dia 17 de maio.

A morte de Lázaro prejudicou as investigações do caso, mas uma das vítimas do crime ocorrido um dia depois da chacina afirmou que Lázaro teria dito que não cometeu o crime sozinho.

Confira mais:

“Para a investigação, era interessante que ele fosse preso e falasse no interrogatório”, disse o delegado, explicando que alguns detalhes somente poderiam ser revelados pelo acusado.

Ela afirma que todas as linhas de investigação serão checadas e que a polícia vai usar todas as tecnologias e meios para investigar os fatos.

“Ninguém fica 20 dias na mata e aparece com a barba feita. Ele estava com dinheiro, é preciso verificar se esse dinheiro poderia ser da família Vidal”, alerta o delegado, relembrando que foram encontrados R$ 4,4 mil no bolso de Lázaro.