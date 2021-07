Cerca de 900 mães são convocadas para ingressar em programa de volta às aulas da Prefeitura de São Paulo

O POT (Programa Operação Trabalho) Volta às Aulas, da Prefeitura de São Paulo, disponibilizou nesta quarta-feira (dia 30), 892 vagas remanescentes para mães que foram pré-aprovadas para trabalhar nas escolas da rede municipal de ensino.

A convocação será feita por SMS. As selecionadas devem comparecer às unidades Central ou Interlagos do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) nos dias 1º e 2 de julho, entre 10h e 16h, com os documentos exigidos. No local, quem estiver apta, assinará o Termo de Compromisso e Responsabilidade para exercer a atividade.

A lista de convocação pode ser consultada no site. O início das atividades está programado para a próxima segunda-feira (dia 5).

O programa teve início em 1º de março com mais de 3.500 mães em atividades nas escolas da rede municipal de ensino. As mulheres contratadas ajudam no reforço da aplicação dos protocolos sanitários e de distanciamento social nas escolas. Também auxiliam no processo de conscientização e de aprendizagem das crianças sobre a necessidade das medidas de prevenção contra a covid-19.

Confira os endereços:

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Veja a lista de documentos para a contratação:

⦁ RG original e cópia simples

⦁ CPF original e cópia simples

⦁ Carteira de trabalho e cópias das páginas que constam a foto e o último emprego

⦁ Comprovante de residência e cópia simples

Atenção: é obrigatório levar a cópia simples e os documentos originais.